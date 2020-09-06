Массовая драка в Брянске попала на видео
Полицией проводится проверка по факту инцидента на улице Дуки
© Видео: HooligansTV_eu, Twitter © Фото: HooligansTV_eu, Twitter
Брянская полиция проводит проверку по факту массовой драки на улице Дуки. Потасовка произошла накануне вечером, в ней участвовали около 10 человек. Кадры были опубликованы в Twitter.
Нарушающих общественных порядок граждан удалось разнять сотрудникам полиции и Росгвардии.
В региональном МВД уточнили, что участники потасовки с места происшествия скрылись, обращений в больницы не поступало, как и заявлений от пострадавших в полицию.
В настоящий момент устанавливаются личности участников конфликта.