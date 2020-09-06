В России за сутки подтверждены 5 195 случаев заражения коронавирусом
Справились с коронавирусом за минувшие сутки 2 823 россиянина. Всего выздоровели 840 949 человек.
© Фото: Алексей Майшев, РИА Новости
За сутки в России подтвердились 5 195 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число инфицированных достигло 1 025 505. Такие данные приводит оперативный штаб.
Справились с коронавирусом за минувшие сутки 2 823 россиянина. Всего выздоровели 840 949 человек.
На 6 сентября в стране проведено 38,4 миллиона тестов на коронавирус.