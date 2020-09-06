Салют, шоу дронов и победный кубок: как прошла церемония закрытия АрМИ-2020

Накануне в парке «Патриот» прошла церемония закрытия Армейских международных игр, которые включали в себя 30 конкурсов, сотни этапов, где за кубок победителя и звание самой сильной армии сражались военные из 32 стран.

Главный приз АрМи-2020 вручил министр обороны Сергей Шойгу российской команде. У наших военнослужащих 25 побед, четыре вторых места и одно третье. На второй позиции - команда Белоруссии. Замкнула тройку лидеров в общекомандном зачете сборная Узбекистана.

Призеров и победителей также наградили начальник Главного управления боевой подготовки Иван Бувальцев, главком сухопутных войск Олег Салюков и начальник Генштаба Валерий Герасимов. Для награждения победителей было изготовлено 2,5 тысячи медалей, что почти в три раза больше чем на Олимпиадах.

Кроме награждения на празднике закрытия Игр можно было попробовать блюда национальной кухни. А в конце дня всех участников и зрителей ждал настоящий подарок - красочный салют и шоу дронов.

Ежегодные военные состязания проводятся с 2015 года по инициативе Минобороны России. В этом году АрМИ посетили почти 800 тысяч зрителей, участниками стали 190 команд из 28 стран. Шесть стран дебютировали на АрМИ в 2020 году - это Афганистан, Гвинейская Республика, Катар, Намибия, Экваториальная Гвинея и Палестина. Конкурсы АрМИ-2020 были проведены на территории восьми государств (России, Азербайджана, Армении, Белоруссии, Ирана, Казахстана, Шри-Ланки и Узбекистана).

В следующем году, по словам Шойгу, форум «Армия» и АрМИ пройдут в одно время, как и в 2020 году.