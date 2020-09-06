В РФ проведено более 38,4 миллиона тестов на COVID-19

В России провели более 38,4 миллиона тестов на COVID-19. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре.

«В РФ проведено более 38,4 миллиона тестов на коронавирус. Под меднаблюдением остается 209 155 человек», - говорится в сообщении.

При этом, как уточнили в ведомстве, за сутки проведено 333 тысячи тестов на COVID-19.

Ранее Роспотребнадзор рассказал об иммунитете к коронавирусу в регионах РФ. Согласно исследованию, в 11 регионах уровень популяционного иммунитета составил более 20%, максимальные уровни коллективного иммунитета установлены у детей дошкольного (1-6 лет) и раннего школьного (7-13 лет) возраста.