СМИ: Пугачева и Галкин задумались о разводе

По сообщениям российских СМИ, Алла Пугачева и Максим Галкин планируют развод.

Как пишет издание «Телепрограмма», знаменитости якобы думают о разводе уже некоторое время, хотя не так давно вместе появились на линейке в школе, где учатся их дети.

Филипп Киркоров в эфире телеканала НТВ уклончиво ответил на вопрос ведущей о «проблемах» в семье Пугачевой и Галкина. Он отметил, что ему «неприлично комментировать» данную тему.

Николай Басков также попытался уйти от ответа. Он подчеркнул, что общается с обеими сторонами, поэтому «оставит это при себе».