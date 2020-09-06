Винокур рассказал подробности эвакуации с концерта в Сочи

Народный артист РСФСР Владимир Винокур в комментарии «Звезде» рассказал, что эвакуация артистов и зрителей со съемок «Юморины» в Сочи продолжалась около 35-40 минут.

«Попросили сделать перерыв, объявили, что раньше будет антракт. Проверили все. Кто-то постарался спровоцировать небольшую паузу », - уточнил он.

Он отметил, что на улицу вывели всех - и артистов, и зрителей. Во время вынужденного перерыва зрители подходили фотографироваться, отметил артист. Потом все вернулись в за и продолжили концерт.

«Люди молодцы: также смеялись, реагировали», - отметил Винокур.

Он также вспомнил о подобном случае, который произошел с ним в 1998 году в Центральном государственном концертном зале.

«У меня был юбилей. Тоже объявили и всех выводили из зала. Была трагедия, так как была прямая трансляция», - рассказал он.

Накануне Евгения Петросяна и Владимира Винокура эвакуировали с выступления на ежегодном фестивале «Юморина» в Сочи из-за сообщения о возможной угрозе жизни.