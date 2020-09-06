В стране и мире Азербайджан направит наблюдателей на учения «Кавказ-2020» Кирилл Васин Стратегические учения «Кавказ-2020» запланированы на сентябрь. © Фото: Минобороны РФ Азербайджан планирует направить наблюдателей на учения «Кавказ-2020» в России. Об этом сообщает Минобороны страны. «На учения планируется направить двух военнослужащих в качестве наблюдателей», - говорится в сообщении. В военном ведомстве страны уточнили, что непосредственно азербайджанские военнослужащие в учениях задействованы не будут. Ранее глава Минобороны РФ Сергей Шойгу поручил испытать бронированные автомобили, представленные Военно-промышленной компанией на Международном военно-техническом форуме «Армия-2020», на стратегических командно-штабных учениях «Кавказ-2020». Речь идет о внедорожнике-багги «Тигр» и бронеавтомобиле «Стрела». Стратегические учения «Кавказ-2020» запланированы на сентябрь. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует