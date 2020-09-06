СМИ: Германия не откажется от «Северного потока - 2»

В Германии не планируют отказываться от участия в строительстве газопровода «Северный поток — 2». Такое решение приняли в Социал-демократической партии и правящем блоке немецкого лидера Ангелы Меркель ХДС/ХСС.

Такая позиция, согласно информации Bloomberg, во многом обуславливается поддержкой проекта со стороны промышленной индустрии Германии и «глубокими связями с Россией».

Кроме того, влияние на решение государства относительно «Северного потока — 2» оказывает требование финансово компенсировать срыв работ, а также неприкрытая враждебность Соединенных Штатов по отношению к проекту.

Ранее канцлер Германии заявила, что экстерриториальные санкции США против строительства газопровода расцениваются правительством европейского государства как незаконные.