Минпросвещения оценило необходимость сдавать тест на COVID школьникам

Глава Министерства просвещения Сергей Кравцов пояснил журналистам, что в каждом регионе России устанавливаются свои правила по организации начала учебного процесса в школах в этом году.

Как отметил Кравцов, Минпросвещения не будет запрещать школьникам приходить на занятия, в случае если они сдали тест на коронавирус.

«Есть общие рекомендации Роспотребнадзора по организации обучения учеников в данных условиях, которые, конечно, необходимо по возможности максимально соблюдать - это минимизирует все риски, связанные со здоровьем учеников, их родителей и учителей», - цитирует ТАСС министра просвещения.

Кравцов отметил, что непосредственно самого требования для школьников сдавать тест на коронавирус в рекомендациях Роспотребнадзора и Министерства здравоохранения, в региональных штабах не содержится, поэтому руководство каждой школы определяет в данном случае правила поведения для себя само.