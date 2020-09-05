Доктор Мясников назвал опасные для россиян привычки

Телеведущий и врач Александр Мясников перечислил опасные и распространенные у россиян вредные привычки, которые пагубно сказываются на здоровье.

Во-первых, это чрезмерное употребление алкоголя. Однако в небольших количествах, например, не более 150 миллилитров вина может повысить уровень холестерина, так как в этом напитке содержатся флавоноиды, отметил эксперт.

Следующая вредная привычка связана с употреблением свиного сала. По словам доктора, в нем содержится много калорий и соли. Однако 30 граммов сала в день опять же повышают уровень хорошего холестерина, рассказал доктор на своем канале в YouTube.

Кроме того, врач посоветовал в общественных местах пользоваться жидким мылом с дозатором, чтобы лишний раз не прикасаться к поверхностям, при этом не мыть руки слишком часто и интенсивно, иначе можно спровоцировать экзему, также нежелательно долго спать днем, так как это повышает риск диабета и ожирения.

Ранее доктор Мясников сказал, что основополагающими показателями здоровья человека являются давление, уровень холестерина и сахара в крови, а также объем талии. Высокие показатели данных параметров означают «смертельный квартет» и повышают риск возникновения различных заболеваний.