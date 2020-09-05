СМИ: при взрыве кондиционеров в мечети в Бангладеш погибли 11 человек
Не менее 50 человек получили ранения.
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В результате взрыва шести кондиционеров в мечети в Бангладеш погибли не менее 11 человек, еще около 50 пострадали. У них диагностированы ожоги тела. Среди получивших ранения есть и ребенок, сообщает агентство Bdnews 24.
По информации в СМИ, инцидент произошел во время молитвы. В результате взрыва в мечети вылетели окна, сгорели вентиляторы, установленные на потолке. Предполагается, что возгорание возникло в результате короткого замыкания, вызванного утечкой газа. На место инцидента прибыли пожарные расчеты, которым через пол часа после взрыва удалось потушить очаг возгорания.