СМИ: при взрыве кондиционеров в мечети в Бангладеш погибли 11 человек

В результате взрыва шести кондиционеров в мечети в Бангладеш погибли не менее 11 человек, еще около 50 пострадали. У них диагностированы ожоги тела. Среди получивших ранения есть и ребенок, сообщает агентство Bdnews 24.

По информации в СМИ, инцидент произошел во время молитвы. В результате взрыва в мечети вылетели окна, сгорели вентиляторы, установленные на потолке. Предполагается, что возгорание возникло в результате короткого замыкания, вызванного утечкой газа. На место инцидента прибыли пожарные расчеты, которым через пол часа после взрыва удалось потушить очаг возгорания.