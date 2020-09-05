В России зафиксирован рост продаж масок и антисептиков

В августе 2020 года в России увеличились продажи антисептиков и медицинских масок. По сравнению с прошлым месяцем, спрос на антисептики вырос на 156%. В Москве данный показатель вырос на 15%, а маски стали популярнее в столице за этот период на 141%.

По данным аналитиков, покупательская активность на данные товары обусловлена после планомерного снижения популярности этих товаров с весны текущего года, передает RT.

Ранее в Роспотребнадзоре рассказали, что любое дезинфицирующее средство оказывает губительное воздействие на COVID-19.