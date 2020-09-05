«Самостоятельная» эвакуация: жильцам пришлось выпрыгивать из окон из горящей квартиры в Новосибирске

В многоквартирном доме в Новосибирске произошел пожар - загорелся коридор, из-за чего пламя перерезало путь к отступлению. Жильцам пришлось «самостоятельно» эвакуироваться из окон собственной квартиры на третьем этаже. В спасении участвовали добровольцы-очевидцы: некоторые растянули покрывало под окнами, упрашивая мать скинуть из окна маленьких детей.

«Когда мы растянули плед, кто то крикнул - кидай. Сначала не хотела кидать. Ей сказали «руки вытяни и отпускай». Она решилась», - рассказал подробности происходящего Олег Сажин.

Родителей спускали по простыням и веревкам, которые нашлись в багажнике очевидцев.

«Это какая ответственность - принимать человека, спускающегося по простыни. Тем более мама двоих детей», - добавил очевидец.

Пожарные приехали через восемь минут. Бригада монтажников ошиблась поворотом, но оказалась в самом нужном месте.

«Мы ехали туда на работу, на новый объект, и свернули не туда. Там, вроде как, школа строится, мы вышли посмотреть, увидели дым, и побежали», - рассказал пожарный Сергей Романенко.

Малыши с мамой сейчас находятся в больнице с легким отравлением продуктами горения, уточнил начальник пресс-службы ГУ МЧС России по Новосибирской области Павел Винаков.

Сейчас ведомство решает как отметить мужество и находчивость мужчин-случайных спасателей, которые помогли семье эвакуироваться из горящей квартиры.