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Ученые выяснили, сколько млекопитающих может погибнуть в этом столетии

Ирина Егорова
06:57 05.09.2020
По мнению исследователей, можно спасти сотни видов от вымирания, если повысить коллективную осведомленность и принять меры в этом вопросе.
Ученые выяснили, сколько млекопитающих может погибнуть в этом столетии
© Фото: Victor Goryachev Russian Look Globallookpress

По крайней мере 550 видов млекопитающих может исчезнуть в этом столетии, выяснили ученые, основываясь на ископаемых свидетельствах вымирания в прошлом. Ученые собрали большой объем данных по окаменелостям, провели их компьютерное моделирование и спрогнозировали увеличение темпов исчезновения к 2100 году, исходя из текущего статуса угрозы для видов.

По мнению экспертов, люди несут ответственность за исчезновение млекопитающих в последние десятилетия.

«Несмотря на этот "тревожный" сценарий, мы могли бы спасти сотни, если не тысячи видов с помощью более целенаправленных и эффективных стратегий сохранения», - заявил один из ученых.

В качестве одной из мер, эксперты предлагают повышать коллективную осведомленность о «надвигающейся эскалации кризиса биоразнообразия и принять меры по борьбе с этой глобальной чрезвычайной ситуацией». Ведь, «с каждым потерянным видом, мы безвозвратно теряем уникальную часть естественной истории Земли», отмечено в исследовании, опубликованном в журнале Science Advances

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