Ученые выяснили, сколько млекопитающих может погибнуть в этом столетии

По крайней мере 550 видов млекопитающих может исчезнуть в этом столетии, выяснили ученые, основываясь на ископаемых свидетельствах вымирания в прошлом. Ученые собрали большой объем данных по окаменелостям, провели их компьютерное моделирование и спрогнозировали увеличение темпов исчезновения к 2100 году, исходя из текущего статуса угрозы для видов.

По мнению экспертов, люди несут ответственность за исчезновение млекопитающих в последние десятилетия.

«Несмотря на этот "тревожный" сценарий, мы могли бы спасти сотни, если не тысячи видов с помощью более целенаправленных и эффективных стратегий сохранения», - заявил один из ученых.

В качестве одной из мер, эксперты предлагают повышать коллективную осведомленность о «надвигающейся эскалации кризиса биоразнообразия и принять меры по борьбе с этой глобальной чрезвычайной ситуацией». Ведь, «с каждым потерянным видом, мы безвозвратно теряем уникальную часть естественной истории Земли», отмечено в исследовании, опубликованном в журнале Science Advances.