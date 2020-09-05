Глава ВОЗ назвал способ избежать введения повторных режимов изоляции из-за вируса

Страны могут избежать повторного введения режима самоизоляции из-за COVID-19, если примут необходимые шаги по борьбе с инфекцией, заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус на YouTube-странице организации.

«При наличии правильного сочетания целенаправленных и выведенных мер можно избежать самоизоляции в дальнейшем», - сказал он.

Глава ВОЗ отметил, что карантин вызвал «тяжелые последствиям во многих странах», и некоторые научились быстро реагировать «на любые новые очаги».

По словам Гебрейесуса, организация приветствует «открытие обществ, экономик и границ». При этом страны должны соблюдать некоторые правила, чтобы не допустить распространения инфекции, например, не проводить массовые мероприятия, обеспечить защитой граждан из групп риска, выделить резервные средства в сферу здравоохранения.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что пандемия не ушла, поэтому допустил некоторое ухудшение ситуации этой осенью. По его словам, возможны локальные вспышки коронавируса на предприятиях, в офисах или школах, которые придется временно закрыть или перевести на удаленный режим работы.