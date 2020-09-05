Канье Уэста не включат в списки кандидатов в президенты в Аризоне и Виргинии

В штатах Виргиния и Аризона не будут включать известного американского рэпера Канье Уэста в списки кандидатов в президенты США на предстоящих выборах.

На этой неделе один из жителей Аризоны в судебном порядке добился того, чтобы не допустить знаменитость к участию в выборах в рамках штата. Истец отметил, что Уэста нельзя рассматривать как независимого кандидата в Аризоне в соответствии с местными законами, так как он зарегистрирован в качестве республиканца в Вайоминге. Суд признал представленные доводы убедительными.

Ранее Уэста был исключен из списков кандидатов в Виргинии в связи с обвинением в мошенничестве при получении подписей. Об этом пишет газета Hill.

Несмотря на сложности, связанные с процедурой допуска к голосованию, рэп-исполнитель решил участвовать в предвыборной гонке в качестве независимого кандидата.