Счастливый доллар: самая дорогая монета в мире вновь выставлена на торги

Монета достоинством в один доллар, отчеканенная в 1794 году из чистого серебра и являющаяся самой дорогой в мире, вновь выставлена на продажу. В 2013 году этот доллар уже был приобретен за 10 миллионов долларов и сейчас, по прогнозам аукционистов, может обновить мировой рекорд.

Серебряный доллар XVIII века держал в руках еще первый президент Соединенных Штатов Америки Джордж Вашингтон. На одной его стороне изображен профиль Свободы, стилизованный под греческих богинь, а на обороте - белоголовый орел, являющийся символом США.

«Эта монета мечты - бесценный артефакт, которым я гордился. И мне жаль, что нужно расстаться с ним. Надеюсь, что новый владелец монеты будет ценить ее так же, как и я», - заявил каналу CNN владелец монеты Брюс Морелан.

Всего таких ныне раритетных монет было выпущено 1758, а до наших дней сохранились ишь около 130. Все они, в основном, предназначались для конгрессменов и почетных граждан США.