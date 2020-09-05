Посол РФ в США предложил Пентагону начать «очный диалог» в Вашингтоне

Посол России в США Анатолий Антонов, комментируя высказывания заместителя помощника министра обороны США Роберта Суфера, который на днях фактически обвинил Россию в развязывании гонки «нестратегических вооружений», предложил представителям Пентагона наладить «очный диалог» по вопросам стратегической стабильности.

Посол отметил, что такие серьезные заявления американский чиновник сделал не лично, а через прессу.

«Со своей стороны предложили бы Роберту Суферу отказаться от общения через прессу и наладить очный диалог, конструктивный обмен мнениями… Готовы были бы принять Роберта Суфера для беседы в посольстве или встретиться с ним на любой удобной для него американской площадке», - цитирует посла РИА Новости.

По словам главы российской дипмиссии, это было бы хорошей демонстрацией ответственного подхода к поддержанию стратегической стабильности и контроля над вооружениями.

Дипломатический работник напомнил, что начало такому разговору уже положено на прошедших в Вене в июне-августе встречах заместителя министра иностранных дел России Сергея Рябкова со спецпосланником президента США по контролю над вооружениями Маршаллом Биллингсли.