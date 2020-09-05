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Ученые нашли лекарства против самого распространенного рака легких

Анна Берестовая
05:51 05.09.2020
С помощью обнаруженных препаратов удалось значительно подавить рост злокачественной опухоли.
Ученые нашли лекарства против самого распространенного рака легких
© Фото: pixabay.com

Американские исследователи из Техасского университета обнаружили два препарата, воздействие которых позволяет значительно подавить развитие и распространение немелкоклеточного рака легких (НМРЛ).

Ученые протестировали влияние гем-связывающего пептида 2 и тартрата циклопамина на клетках опухолей, пересаженных лабораторным мышам. Соответствующие данные опубликованы в пресс-релизе на сайте EurekAlert!.

Результаты эксперимента показали, что оба средства способствуют подавлению роста злокачественного образования. Помимо этого, воздействие препаратов позволяло уменьшить поглощение тканями опухолей воздуха, что, в свою очередь, приводило к равной обеспеченности кислородом здоровых тканей и микросреды новообразований.

НМРЛ является самой распространенной формой онкологических заболеваний легких. Немелкоклеточный рак составляет 85-90% из общего количества случаев рака легких в Соединенных Штатах ежегодно. Выживаемость при данной форме онкологии составляет 10-20%.

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