Названы продукты, ускоряющие процесс старения

Большое количество ультраобработанной пищи в рационе, к числу которой относится фастфуд и жареное мясо, могут спровоцировать раннее старение клеток организма.

К таким выводам пришли исследователи из университета Наварры в Испании, о работе которых рассказала российский диетолог Елена Соломатина.

Она объяснила, что обработанные на высоких температурах в масле продукты содержат канцерогены, разрушающие коллаген. Это, в свою очередь, влияет на состояние кожи.

«Кожа становится дряблой и вскоре покрывается морщинами», - цитирует эксперта «Вечерняя Москва».

Для замедления процесса старения специалист посоветовала употреблять пищу, богатую коллагеном, такую как жирная рыба, помидоры, морковь, а также отказаться от вредного питания.

Среди способствующих продлению молодости продуктов Соломатина назвала сельдерей, имбирь, авокадо, свеклу и орехи.