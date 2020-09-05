Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Посол РФ в США: не Россия, а действия США дестабилизируют систему сдерживания

Валентина Пескова
05:30 05.09.2020
Анатолий Антонов прокомментировал высказывания помощника министра обороны США Роберта Суфера, обвинившего Россию в гонке нестратегических вооружений.
Посол РФ в США: не Россия, а действия США дестабилизируют систему сдерживания
© Фото: defense.gov

Постановка Соединенными Штатами на вооружение ядерных зарядов малой мощности, а вовсе не действия России дестабилизирует мировую систему ядерного сдерживания. Об этом заявил посол РФ в США Анатолий Антонов в ответ на обвинения заместителя помощника министра обороны США Роберта Суфера.

По словам американского военного, Россия развязала гонку нестратегических вооружений, разработав доктрину «эскалации для деэскалации» и начала наращивать арсенал нестратегического ядерного оружия.

Российский посол отметил, что чиновник Пентагона использует обвинительную аргументацию, чтобы оправдать взятый Вашингтоном курс на понижение «порога» применения ядерного оружия. Анатолий Антонов пояснил, что речь идет о реализованном в прошлом году развертывании боезарядов малой мощности W76-2 на БРПЛ «Трайдент II».

«Стратегические носители в таком оснащении становятся, по сути, "оружием поля боя". Именно подобные практические шаги - а не приписываемые России намерения - оказывают существенное дестабилизирующее влияние на ядерное сдерживание», - цитирует Антонова РИА Новости.

Посол указал представителю Пентагона, а также другим «любителям вольно интерпретировать ядерную доктрину России», что им следует внимательно ознакомиться с опубликованными 2 июня «Государственными основами РФ в области ядерного сдерживания».

Анатолий Антонов подчеркнул: в документе подтверждено, что ядерная политика Российской Федерации носит «сугубо оборонительный характер», а также четко прописаны условия возможного перехода к применению ядерного оружия.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Картина дня
Картина дня
06:38 В стране и мире
Глава ВОЗ назвал способ избежать введения повторных режимов изоляции из-за вируса
05:56 В стране и мире
Посол РФ в США предложил Пентагону начать «очный диалог» в Вашингтоне
03:41 В стране и мире
Немецкий журналист рассказал о неуязвимости России
02:04 В стране и мире
Появились подробности гибели 22-летнего российского велогонщика
01:26 В стране и мире
Более 200 человек пострадали от взрыва баллона с хлором в Иране
Популярное
Популярное
Онколог назвал причину 95% случаев рака
Видео
Редкие фотографии, рукописи и письма Довлатова показали в преддверии выставки, посвященной писателю
Появилась вакансия, где нужно спать девять часов в день за 100 тысяч рублей
Ефремов прочитал свое стихотворение, посвященное погибшему Сергею Захарову
Доктор Мясников раскрыл связь между смартфонами и опухолью мозга
Астероид размером с высотный дом пролетит около Земли 1 сентября
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.