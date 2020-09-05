Посол РФ в США: не Россия, а действия США дестабилизируют систему сдерживания

Постановка Соединенными Штатами на вооружение ядерных зарядов малой мощности, а вовсе не действия России дестабилизирует мировую систему ядерного сдерживания. Об этом заявил посол РФ в США Анатолий Антонов в ответ на обвинения заместителя помощника министра обороны США Роберта Суфера.

По словам американского военного, Россия развязала гонку нестратегических вооружений, разработав доктрину «эскалации для деэскалации» и начала наращивать арсенал нестратегического ядерного оружия.

Российский посол отметил, что чиновник Пентагона использует обвинительную аргументацию, чтобы оправдать взятый Вашингтоном курс на понижение «порога» применения ядерного оружия. Анатолий Антонов пояснил, что речь идет о реализованном в прошлом году развертывании боезарядов малой мощности W76-2 на БРПЛ «Трайдент II».

«Стратегические носители в таком оснащении становятся, по сути, "оружием поля боя". Именно подобные практические шаги - а не приписываемые России намерения - оказывают существенное дестабилизирующее влияние на ядерное сдерживание», - цитирует Антонова РИА Новости.

Посол указал представителю Пентагона, а также другим «любителям вольно интерпретировать ядерную доктрину России», что им следует внимательно ознакомиться с опубликованными 2 июня «Государственными основами РФ в области ядерного сдерживания».

Анатолий Антонов подчеркнул: в документе подтверждено, что ядерная политика Российской Федерации носит «сугубо оборонительный характер», а также четко прописаны условия возможного перехода к применению ядерного оружия.