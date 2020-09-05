Разгонный блок «Фрегат» могут вернуть на ремонт в Россию с космодрома Куру

Разгонный блок «Фрегат», в котором в мае обнаружили утечку токсичного топлива, отправлен с космодрома Куру во Французской Гвиане на завод-изготовитель в Россию с целью ремонта.

«В настоящее время специалисты НПО Лавочкина демонтировали неисправный клапан с разгонного блока "Фрегат-МТ". Решение о проведении дальнейшего комплекса ремонтно-восстановительных работ и целесообразности возврата блока в НПО Лавочкина будет принято по результатам заключения рабочей группы Роскосмоса», - сообщил РИА Новости представитель пресс-службы Роскосмоса.

В мае в Роскосмосе рассказали, что французские специалисты зафиксировали частое срабатывание сигнализации системы обнаружения паров окислителя в месте хранения блока «Фрегат М» на космодроме Куру. Туда сразу же прибыли специалисты НПО Лавочкина, которые удалили остатки окислителя из разгонного блока.

Было установлено, что причиной утечки стала неисправность клапана. Данный «Фрегат» предназначался для запуска на ракете-носителе «Союз-СТ» спутника ОАЭ Falcon Eye-2. Старт планировалось осуществить в марте, но он был отложен на октябрь из-за неисправности разгонного блока.