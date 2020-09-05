В Венесуэле сообщили о получении 850 тысяч ампул инсулина от России

На территорию Венесуэлы пришел направленный Российской Федерацией груз с 850 тысячами ампул инсулина. Такую информацию сообщили в министерстве иностранных дел республики.

Доставка медикаментов была осуществлена в рамках достигнутого в 2019 году стратегического торгового альянса между двумя странами. Об этом пишут РИА Новости.

Одной из основных целей альянса РФ и Венесуэлы, заключенного на Петербургском экономическом форуме, является достижение сотрудничества в области поставок.

Ранее глава Минздрава Венесуэлы заявил, что страна готова предоставить несколько сотен добровольцев для проведения дальнейших испытаний первой в мире вакцины от COVID-19, разработанной в России.