В Венесуэле сообщили о получении 850 тысяч ампул инсулина от России
Доставка была произведена в рамках стратегического торгового альянса.
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На территорию Венесуэлы пришел направленный Российской Федерацией груз с 850 тысячами ампул инсулина. Такую информацию сообщили в министерстве иностранных дел республики.
Доставка медикаментов была осуществлена в рамках достигнутого в 2019 году стратегического торгового альянса между двумя странами. Об этом пишут РИА Новости.
Одной из основных целей альянса РФ и Венесуэлы, заключенного на Петербургском экономическом форуме, является достижение сотрудничества в области поставок.
Ранее глава Минздрава Венесуэлы заявил, что страна готова предоставить несколько сотен добровольцев для проведения дальнейших испытаний первой в мире вакцины от COVID-19, разработанной в России.