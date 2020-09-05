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Военнослужащие Узбекистана показали лучший результат на конкурсе «Эльбрусское кольцо»

Валентина Пескова
05:00 05.09.2020
В третьем этапе конкурса участвовали горные подразделения России и Узбекистана, которым нужно было совершить марш-бросок на высоту и взойти на вершину вулкана Эльбрус.
Военнослужащие Узбекистана показали лучший результат на конкурсе «Эльбрусское кольцо»
© Фото: Минобороны РФ

В рамках международного конкурса Армейских международных игр-2020 «Эльбрусское кольцо» горные подразделения России и Узбекистана выполнили специальные задания третьего этапа конкурса с совершением марш-броска на высоту «Приют 11-ти» и восхождении на вершину вулкана Эльбрус.

Команда Узбекистана показала лучшее время при совершении марш-броска от Поляны Азау (высота 2 300 м) до Приюта 11-ти (высота 4 050 м). Результат победителей марш-броска составил 2 часа 25 минут 46 секунд.

Команда России № 3, которая представляла Южный военный округ, пришла следующей с результатом 2 часа 52 минуты 39 секунд. А горное подразделение России № 1 (Воздушно-десантные войска) с результатом 3 часа 1 минута 26 секунд показало третий результат.

После марш-броска команды в 03.00 по московскому времени вышли из базового лагеря, разбитого на высоте «Приют 11-ти», на штурм вершины Эльбруса. Первыми в этом специальном задании стала команда Узбекистана с результатом 3 часа 39 минут 39 секунд. На втором месте - команда Воздушно-десантных войск - 4 часа 36 минут. Третий результат - у команды Южного военного округа, которая совершила подъем за 4 часа 38 минут 14 секунд.

Организатором конкурса «Эльбрусское кольцо» является Управление физической подготовки и спорта ВС РФ.

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