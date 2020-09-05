Тайна королевского озера: вблизи дворца принца Уильяма и Кейт Миддлтон найдено тело

На территории живописного лондонского парка, расположенного прямо перед Кенсингтонским дворцом, на прошлой неделе было обнаружено тело.

Труп женщины приблизительно пятидесятилетнего возраста был извлечен из декоративного озера на территории. Сотрудники правоохранительных органов пришли к выводу, что в королевском парке была найдена мертвой пропавшая на тот момент художница Энделлион Грин.

На этой неделе стало известно, что первоначальная идентификация тела оказалась ошибочной. К огромному счастью мужа, двоих детей и остальных близких и друзей художницы, Энделлион была обнаружена живой на этой неделе. Такую информацию сообщает «DailyMail».

В настоящий момент личность женщины, тело которой было найдено в пруду, остается неизвестной.