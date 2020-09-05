Немецкий журналист рассказал о неуязвимости России

Российские валютные резервы позволяют государству быть неуязвимым перед давлением, оказываемым Западом. Такое заявление сделал старший бизнес-редактор газеты Die Welt Хольгер Цшэпитц в статье.

Журналист отметил, что РФ удалось нарастить финансовые резервы за период кризиса несмотря на действие направленных против нее санкций и значительное снижение цен на нефть.

В соответствии с оценкой стратега Криса Вифера, страна в настоящее время имеет пятый по объему финансовый резерв и шестой с конца размер госдолга.

Данные достижения, как пишет Цшепитц, во многом являются результатом экономической политики действующего главы государства Владимира Путина.

Эксперт добавил, что важной частью реализации успешного финансового курса России стало предпочтение наращивания золотых запасов и отказ от доллара.

В таких условиях, как указал журналист, ужесточение санкций против страны окажет заметно меньший эффект по сравнению с ситуацией прошлых лет.