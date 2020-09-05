Военные РФ и Турции тренируются отражать атаки террористов в Сирии

Российские и турецкие военные в рамках второй совместной тренировки по патрулированию трассы в зоне деэскалации Идлибе отработали взаимодействие в движении: маневрирование и соблюдение дистанции. Перед подразделениями двух стран стояла задача: научиться понимать друг друга без слов. На практике еще раз отработали и закрепили принятые условные сигналы фарами и поворотниками.

По легенде учений на обочине сработало взрывное устройство. После этого бойцы заняли круговую оборону и стали подавлять огневые точки противника. В это время медики начали оказывать помощь раненому, а специальная техника эвакуировала подбитую бронемашину.

«Не малое внимание при проведении тренировки уделяется отработке практических действий личного состава совместного патруля при столкновении группами незаконных вооруженных формирований, обстреле колонны патруля из различного вооружения, а так же санитарная эвакуация личного состава поврежденной техники», - говорит заместитель начальника координационного центра Идлибской зоны деэскалации Евгений Поляков.

Подобные тренировки и выработка совместной тактики позволят турецким и российским военным слаженно действовать при возникновении внештатных ситуаций. Как отмечает командование двух стран, учитывая возросшую активность боевиков эти навыки могут понадобиться уже совсем скоро. Совместное патрулирование трассы М4 Идлибской зоны деэскалации возобновится в ближайшее время