Конкурс «Эльбрусское кольцо» в КБР закончился штурмом самой большой горы России и Европы

На покорение самой большой горы России и Европы в рамках состязания «Эльбрусское кольцо» в Кабардино-Балкарии участникам команд одного из конкурсов АрМИ-2020 давалось всего семь часов. Его выполняли по два военных альпиниста от каждой команды, не входящие в состав основной группы.

На старте третьего и самого сложного этапа «Эльбрусского кольца» задача была только одна - дойти и выдержать. Восхождение на Эльбрус занимает двое суток: это 20 километров пути с общим перепадом высоты в 3,5 тысячи метров.

С каждым шагом погода меняется, а условия становятся более суровыми - мешают холод и солнечный ультрафиолет, сжигающий кожу. Однако команды берут такую скорость, что догнать их может только техника.

Команда Узбекистана буквально наступает на пятки лидерам конкурса. На финише первого дня восхождения флаг Узбекистана разворачивают на высоте 4 200 над уровнем моря. Время прохождения дистанции составило 2 часа 25 минут - это меньше половины отведенного на задачу времени. Однако команда России с флагом ВДВ уже показалась на горизонте.

Лидеры высокогорной гонки своими результатами удовлетворены. Финишную линию пересекла последняя связка военных альпинистов, однако в 20 метрах их уже ждут такие же флажки с надписями «Старт».

Второй этап восхождения на Эльбрус происходит уже глубокой ночью. Стартовать приходится в лютый мороз. Видеокамера «Звезды» снимает лишь момент старта, дальше идут только военные. Команды в торжественном порядке спускаются к последней финишной отметке.

«Рыдал последние 100 метров. Здесь настоящие мужики. ...и все нормально», - делится представитель команды России Николай Белый.

Итоговую черту под результатами соревнований проведут уже судьи.