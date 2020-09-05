Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире АрМИ-2020 ТЕГИ

Конкурс «Эльбрусское кольцо» в КБР закончился штурмом самой большой горы России и Европы

Виталий Никулин
03:10 05.09.2020
Впервые одним специальных заданий конкурса стал скоростной забег на высшую точку, который выполняли по два альпиниста от каждой команды.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: Минобороны РФ

На покорение самой большой горы России и Европы в рамках состязания «Эльбрусское кольцо» в Кабардино-Балкарии участникам команд одного из конкурсов АрМИ-2020 давалось всего семь часов. Его выполняли по два военных альпиниста от каждой команды, не входящие в состав основной группы.

На старте третьего и самого сложного этапа «Эльбрусского кольца» задача была только одна - дойти и выдержать. Восхождение на Эльбрус занимает двое суток: это 20 километров пути с общим перепадом высоты в 3,5 тысячи метров.

С каждым шагом погода меняется, а условия становятся более суровыми - мешают холод и солнечный ультрафиолет, сжигающий кожу. Однако команды берут такую скорость, что догнать их может только техника.

Команда Узбекистана буквально наступает на пятки лидерам конкурса. На финише первого дня восхождения флаг Узбекистана разворачивают на высоте 4 200 над уровнем моря. Время прохождения дистанции составило 2 часа 25 минут - это меньше половины отведенного на задачу времени. Однако команда России с флагом ВДВ уже показалась на горизонте. 

Лидеры высокогорной гонки своими результатами удовлетворены. Финишную линию пересекла последняя связка военных альпинистов, однако в 20 метрах их уже ждут такие же флажки с надписями «Старт».

Второй этап восхождения на Эльбрус происходит уже глубокой ночью. Стартовать приходится в лютый мороз. Видеокамера «Звезды» снимает лишь момент старта, дальше идут только военные. Команды в торжественном порядке спускаются к последней финишной отметке.

«Рыдал последние 100 метров. Здесь настоящие мужики. ...и все нормально», - делится представитель команды России Николай Белый.

Итоговую черту под результатами соревнований проведут уже судьи.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Картина дня
Картина дня
03:41 В стране и мире
Немецкий журналист рассказал о неуязвимости России
02:04 В стране и мире
Появились подробности гибели 22-летнего российского велогонщика
01:26 В стране и мире
Более 200 человек пострадали от взрыва баллона с хлором в Иране
00:29 В стране и мире
Голикова пообещала не допустить повторного карантина из-за коронавируса
23:38 В стране и мире
Видео
Евкуров поддержал российских военных в финале эстафеты «Снайперский рубеж» в рамках АрМИ-2020
Популярное
Популярное
Онколог назвал причину 95% случаев рака
Видео
Редкие фотографии, рукописи и письма Довлатова показали в преддверии выставки, посвященной писателю
Появилась вакансия, где нужно спать девять часов в день за 100 тысяч рублей
Ефремов прочитал свое стихотворение, посвященное погибшему Сергею Захарову
Доктор Мясников раскрыл связь между смартфонами и опухолью мозга
Астероид размером с высотный дом пролетит около Земли 1 сентября
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.