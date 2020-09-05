Эксперт объяснила, в чем опасность найденных смартфонов

Найденный даже в месте массового скопления людей смартфон не стоит трогать и, тем более, забирать себе, так как он может представлять опасность для нового «владельца». Такое мнение высказала специалист пресс-службы Роскачества Алеся Боровикова.

Бесхозное устройство может оказаться украденным у кого-то, что сделает человека, его обнаружившего, подозреваемым в воровстве.

Кроме того, на телефоне может оказаться компрометирующая информация. К примеру, смартфон с данными о наркоторговле способен привлечь внимание сотрудников полиции, которым потребуется доказать, что вы не имеете к происходящему никакого отношения.

На смартфоне может также присутствовать вирус, отслеживающий ваши действия. При таком раскладе введение платежных данных на сайте или в приложении может привести к пропаже всех безналичных денег с указанного счета.

В некоторых случаях устройство даже может сработать как бомба.

«У него может плохо работать аккумулятор, из-за чего он взорвется при попытке поставить его на зарядку дома», - цитирует Боровикову «Прайм».

Эксперт отметила, что в случае, если вы все же взяли найденный телефон, его стоит сразу же нести в полицию.