Трамп сообщил, когда ждать американскую вакцину от коронавируса

Вакцина от коронавирусной инфекции производства Соединенных Штатов, которая в настоящее время проходит клинические испытания, может быть готова к октябрю.

Такие сроки озвучил глава государства Дональд Трамп на последней пресс-конференции в Белом доме. Президент напомнил, что примерной датой окончания работы над препаратом ранее называлось 1 ноября.

Разработкой вакцины от COVID-19 сегодня занимаются сразу три крупных фармацевтических компании.

Первая в мире вакцина от коронавируса ранее была зарегистрирована в России после успешного прохождения клинических испытаний.