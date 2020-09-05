Трамп сообщил, когда ждать американскую вакцину от коронавируса
В настоящее время в США производятся клинические испытания препарата.
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Вакцина от коронавирусной инфекции производства Соединенных Штатов, которая в настоящее время проходит клинические испытания, может быть готова к октябрю.
Такие сроки озвучил глава государства Дональд Трамп на последней пресс-конференции в Белом доме. Президент напомнил, что примерной датой окончания работы над препаратом ранее называлось 1 ноября.
Разработкой вакцины от COVID-19 сегодня занимаются сразу три крупных фармацевтических компании.
Первая в мире вакцина от коронавируса ранее была зарегистрирована в России после успешного прохождения клинических испытаний.