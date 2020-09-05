Появились подробности гибели 22-летнего российского велогонщика

Стали известны дополнительные подробности, касающиеся смерти российского 22-летнего велогонщика Павла Свешникова. Спортсмен скончался во время гонки на Гран-при Москвы в Крылатском.

Согласно информации Главного тренера сборной РФ Сергея Ковпанца, молодой гонщик ушел в отдаление, оторвавшись от группы в процессе заезда, а затем потерял сознание.

Контактов с другими участниками Гран-при или столкновений с другими транспортными средствами не было.

Один из призеров чемпионата Виктор Манаков также сообщил, что у Свешникова наблюдались проблемы со здоровьем кардиологического характера.

«Он перерабатывал, сердце не справлялось», - цитируют его РИА Новости.

У спортсмена наблюдался крайне нездоровый пульс. Кроме того, он дважды падал в обморок во время соревнований в Омске.

Молодой гонщик скончался 4 сентября, в пятницу. Федерация велосипедного спорта РФ уже выразила соболезнования родным и близким Свешникова.