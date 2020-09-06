В стране и мире При пожаре в Костромской области погибли две женщины и ребенок Валентина Пескова Инцидент произошел в поселке Малое Раменье Вохомского района, где загорелся частный деревянный жилой дом. © Фото: kostroma.sledcom.ru Пожар в частном доме в Костромской области привел к гибели двух женщин и трехлетней девочки. Как сообщается на сайте СУ СК РФ по региону, возгорание произошло в субботу, 5 сентября. «В результате пожара находившиеся в доме 23-летняя женщина и ее трехлетняя дочь, а также их соседка 1986 года рождения погибли», - сказано в сообщении. Причина пожара устанавливается. По окончании проведения проверки будет принято процессуальное решение. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует