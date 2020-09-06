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При пожаре в Костромской области погибли две женщины и ребенок

Валентина Пескова
00:09 06.09.2020
Инцидент произошел в поселке Малое Раменье Вохомского района, где загорелся частный деревянный жилой дом.
При пожаре в Костромской области погибли две женщины и ребенок
© Фото: kostroma.sledcom.ru

Пожар в частном доме в Костромской области привел к гибели двух женщин и трехлетней девочки. Как сообщается на сайте СУ СК РФ по региону, возгорание произошло в субботу, 5 сентября.

«В результате пожара находившиеся в доме 23-летняя женщина и ее трехлетняя дочь, а также их соседка 1986 года рождения погибли», - сказано в сообщении.

Причина пожара устанавливается. По окончании проведения проверки будет принято процессуальное решение.

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