Шойгу: НАТО отказывается улучшать отношения с Россией

Североатлантический союз пока не готов к совместной конструктивной работе в целях укрепления региональной стабильности. Об этом сообщил журналистам министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу по завершении Армейских игр - 2020.

Глава Минобороны РФ рассказал, что от Российской Федерации в адрес НАТО поступали предложения ввести ряд мер, включая снижение количества военных учений во время пандемии, чтобы предотвратить дальнейшее осложнение отношений, но в блоке восприняли предложение России негативно.

«Военное руководство России неоднократно предлагало согласовать совместные меры с целью предотвращения дальнейшего осложнения отношений», - отметил генерал армии.

По словам Шойгу, Российская Федерация предлагала отвести районы учений вглубь от линии соприкосновения России и НАТО, согласовать минимально допустимые дистанции сближения кораблей и самолетов, «снизить интенсивность учений и другой деятельности российских вооруженных сил и объединенных вооруженных сил НАТО в период пандемии новой коронавирусной инфекции».

«Эти инициативы по-прежнему актуальны. Однако в Брюсселе они воспринимаются негативно», - рассказал министр.

Сергей Шойгу выразил надежду, что такая позиция в будущем изменится.