Текст выступления министра обороны Республики Сербии Александра Вулина на заседании Совета министров обороны СНГ, ШОС, ОДКБ 4 сентября 2020 года

Уважаемый господин министр Сергей Кужугетович Шойгу, уважаемые коллеги министры обороны, уважаемые господа, я благодарен за шанс обратиться вам сегодня.

Еще раз хочу поблагодарить за то, что Национальная Гвардия Сербии имела часть и в этом году снова пройти маршом по Красной площади, вместе со странами и народами победителями, гда нам и место.

Если бы нашим предкам кто-то сказал, что мы спустя 75 лет после Великой войны будем подписывать деклярацию, которой напоминаем об истине о войне и ужасах нацистской Герамании и ее союзников, они бы нам не поверили. Мир, который с отвращением смотрел на концлагеря, думал что отвращение к злодеяниям и к преступникам, которые их творили, никогда не пройдет. Нацистские государства и армии побеждены, но идеалогия нацизма и практика нацизма в международных отношения не побеждены. Поэтому мы сегодня должны, за что мир должен стыдиться, мы должны бороться за сохранение истины о Великой войне, мы должны осудить снос памятников героям Красной армии. Я горжусь тем, что Сербы, как югославские партизаны, завоевали свою свободу и мы навсегда будем благодарны Красной армии за их героическую жертву в освобождение моей страны. Есть страны, которые Красной армии должны быть намного благодарней за свою свободу, чем Сербия, но сегодня эти страны сносят памятники маршашлам освободителям. Те, предки которых не боролись за свободу, те, чьи предки не внесли своих потомков в список победителей, они могут обижаться из-за трусости своих предков, но они не имеют право забирать место победителей у наших дедов. Это мы победили.

Говорят, что самый большой успех дявола в том, что он убедил людей что его нет. Таким образом и нацизм убедил мир, что его уже нет, что мы все одинаковые, что все были жертвами одной и той же войни, и что каждую могилу должны уважать одинакого. Мы не все одинаковые и не каждая могила заслуживает уважения. Вермахт и Красная армия не одно и то же и их отождествление - это оскорбление для всех жертв Великой войны.

Двадцатый век закончился в 1999 году последним большим безнаказанным преступлением - агрессией НАТО союза на Союзную Республику Югославию. Сила примененная без решения Организации Объединенных Наций. Они попытались убить Сербию, но убили международное право. В войне 1999 году, в войне которую Сербы не вызвали и не были ее виновниками, сербский народ еще раз пожертвовал собой на благо всего мира. Как мы в 1914 году, в Первую мировую войну, ценой неимоверных жертв, завоевали победу для всех союзников, как мы в 1941 году первые в Европе подняли антифашистсткое восстание и замедлили Гитлера и его атаку на Советский Союз и повлекли на себя и держали десятки Гитлеровских дивизий, вплоть до 1944 года, таким же образом мы в 1999 году сопротивлялись агрессии НАТО и предупредили весь мир о том, что его ждет если сохранится такой мир, в котором властвует одна суперсила. После агрессии на мою страну, мир понял, что нужно сопротивляться глобализму, его однополярному строю. Хорошей новостью является то, что однополярный строй умер, но плохой новостью является то, что умерло и международное право. Суматошный грабеж богатств оставил миллиарды людей в беде. Военные агрессии, неразрешенные Советом безопасности ООН, арабские весны, цветные революции, уничтожили десятки стран, поэтому сейчас 80 миллион беженцев бродит по миру. Трибуны мировых форумов чаще используются для маркетинговых кампаний, чем для правды. Больше времени и денег потрачено на выступления Греты Тунберг, чем на очистку моей страны от последствий бомбардировок, боеприпасов с обедненным уранием. Полураспадение боеприпасов, которымы в Сребии убито более 100 малышей возраста от 9 месяцев до 16 лет, будет длиться 4500 лет, что, по всей видимости, неодстаточно чтобы нас заметили борьцы за экологию. В 1999 года моя страна была разделена на куски и наш бой за выживание длится с тех пор.

Хочу поблагодарить всех вас, всех вас кто не признал лжегосударство Косово, без вас мы бы не выжили. Отдельное спасибо хочу сказать Российской Федерации и Народной Республике Китай за то, что никогда в Совете безопасности ООН не пропустили возможность поддержать нас. Мы никогда не забудем решение президента Путина в 2015 году остановить резолюцию, в которой мой народ, сербский народ был назван геноцидным, как единственный народ за всю историю, который был бы назван геноцидным. Не немецкий, не японский, не те кто убили 20 миллионов советских людей, 8 миллионов евреев, десятки миллионов китайцев, миллион сербов, а именно мы сербы геноцидный народ. Спасибо президенту Путину, что не допустил такую нсправедливость.

Пока Александр Вучич находится во главе страны, Сербия будет военнонейтральной страной, никогда не станет частью НАТО союза или любого другого военного союза. Мы выбрали путь внеблоковости, чтобы можно было самым принимать решения о своих вооруженных силах и чтобы нам никогда не пришлось делать другим народам то, что сделали нам. Сербы сотрудничают с Западом в Партнерстве для мира, но особое сотрудничество у нас с Россией, Китаем, Белоруссией, их вклад в наше военное усиление неизмеримо. Мы благодарны за тот большой шанс, за то что вы открывает нам возможность сотрудничать с ОДКБ.

Глобальное господство миром - невозможно. Поэтому мы на глобализацию должны отвечать региональным подходом организаций, какой являестя Шанхайская инициатива. Региональные конфликты заслуживают прежде всего региональных ответов. Старые союзы и страх от ядерного уничтожения сохранили мир от третьей мировой войны, но страх проходит, старые союзы уже не существуют. Старые ответы нельзя давать на новые угрозы. Большие ядерные суперсилы должны попытаться дать определения новому миру. Я не знаю найдутся ли силы на новый договор, но знаю что если ответа не будет, то не будет мира в котором стоит договариваться. Сербы слишком маленкий народ для того чтобы менять историю, но достаточно старый народ, чтобы узнавать историю до того как она появится.

Спасибо вам за шанс обратиться вам и за терпение выслушать меня и понять.