Названы самые опасные симптомы рака

Определенные симптомы рака прямой кишки появляются на запущенном этапе болезни и требуют немедленного обращения к медикам. Об этом рассказала врач-онколог и проктолог Елена Смирнова.

Эксперт рекомендовала не игнорировать повторяющиеся боли в области живота, его вздутие, а также кровь и слизь в стуле, сочетающиеся с похудением и высокой утомляемостью.

Смирнова обратила внимание на то, что подобные симптомы не являются исключительными для рака и могут свидетельствовать и о других заболеваниях.

«Поэтому нужно быть особенно осторожным и сразу выяснять их причину», - объяснила врач в своем аккаунте в Instagram.

Онколог добавила, что вероятность появления рака прямой кишки возрастает с возрастом. В связи с этим специалист посоветовала всем гражданам к 45 годам сходить к проктологу даже при отсутствии признаков болезни.