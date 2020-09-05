Шойгу заявил об увеличении числа разведывательных полетов НАТО у границ России

За последнее время число полетов разведывательной авиации НАТО у границ России выросло более чем на 30%, заявил министр обороны России Сергей Шойгу.

«Интенсивность применения разведывательной авиации НАТО у границ России увеличилась более чем на 30% по сравнению с прошлым годом, в августе прошлого года - 87 полетов, сейчас - около 120», - уточнил глава Минобороны.

В частности, только с 23 августа по 2 сентября российская авиация не менее 10 раз поднимала на перехват самолеты-разведчики над Балтийским, Баренцевым и Черным морями.

По словам Шойгу, стремление НАТО продемонстрировать силу вызывает серьезную обеспокоенность у Москвы.

В то же время, министр напомнил, что за время проведения Международного военно-технического форума Армия-2020 и АрМИ-2020 Альянс организовал крупнейшую за последние несколько лет тренировку объединенных военно-воздушных сил.

«Значительная часть полетов осуществлялась в непосредственной близости от российского воздушного пространства»,- сказал Шойгу.

Также глава Минобороны отметил, что в мае в акватории Баренцева моря впервые со времен холодной войны был развернут отряд боевых кораблей ОВМС НАТО, среди которых три американских эсминца, решающих задачи противоракетной обороны.

«Поход состоялся в период празднования 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, то есть действия США и их союзников носили провокационный характер», - уточнил министр.

Шойгу также сообщил, что в ближайшее время Североатлантический альянс планирует перебросить дополнительный американский военный контингент в Польшу.

«Под предлогом необходимости "стратегического сдерживания" России Соединенные Штаты и другие внерегиональные страны альянса наращивают свое военное присутствие в Восточной Европе», - акцентировал глава оборонного ведомства.

Министр уточнил, что наращивание военного присутствия у границ России происходит, несмотря на обязательства Альянса не размещать у линии соприкосновения «существенные боевые силы», как определено в Основополагающем акте Россия - НАТО 1997 года.

Незадолго до этого Сергей Шойгу заявил, что в Черном море стали чаще появляться военные корабли иностранных держав.