Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Шойгу заявил об увеличении числа разведывательных полетов НАТО у границ России

Светлана Головина
22:57 05.09.2020
В частности, только с 23 августа по 2 сентября российская авиация не менее 10 раз поднимала на перехват самолеты-разведчики над Балтийским, Баренцевым и Черным морями.
Шойгу заявил об увеличении числа разведывательных полетов НАТО у границ России
© Фото: Andreas Franke picture alliance Globallookpress

За последнее время число полетов разведывательной авиации НАТО у границ России выросло более чем на 30%, заявил министр обороны России Сергей Шойгу.

«Интенсивность применения разведывательной авиации НАТО у границ России увеличилась более чем на 30% по сравнению с прошлым годом, в августе прошлого года - 87 полетов, сейчас - около 120», - уточнил глава Минобороны.

В частности, только с 23 августа по 2 сентября российская авиация не менее 10 раз поднимала на перехват самолеты-разведчики над Балтийским, Баренцевым и Черным морями.

По словам Шойгу, стремление НАТО продемонстрировать силу вызывает серьезную обеспокоенность у Москвы.

В то же время, министр напомнил, что за время проведения Международного военно-технического форума Армия-2020 и АрМИ-2020 Альянс организовал крупнейшую за последние несколько лет тренировку объединенных военно-воздушных сил.

«Значительная часть полетов осуществлялась в непосредственной близости от российского воздушного пространства»,- сказал Шойгу.

Также глава Минобороны отметил, что в мае в акватории Баренцева моря впервые со времен холодной войны был развернут отряд боевых кораблей ОВМС НАТО, среди которых три американских эсминца, решающих задачи противоракетной обороны.

«Поход состоялся в период празднования 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, то есть действия США и их союзников носили провокационный характер», - уточнил министр.

Шойгу также сообщил, что в ближайшее время Североатлантический альянс планирует перебросить дополнительный американский военный контингент в Польшу.

«Под предлогом необходимости "стратегического сдерживания" России Соединенные Штаты и другие внерегиональные страны альянса наращивают свое военное присутствие в Восточной Европе», -  акцентировал глава оборонного ведомства.

Министр уточнил, что наращивание военного присутствия у границ России происходит, несмотря на обязательства Альянса не размещать у линии соприкосновения «существенные боевые силы», как определено в Основополагающем акте Россия - НАТО 1997 года.

Незадолго до этого Сергей Шойгу заявил, что в Черном море стали чаще появляться военные корабли иностранных держав.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Картина дня
Картина дня
23:05 Армия
Шойгу: мы не заинтересованы в гонке вооружений, но вынуждены отвечать на действия НАТО
22:27 В стране и мире
Собянин: массовая вакцинация от коронавируса в Москве планируется в конце 2020 года
21:13 В стране и мире
Шойгу рассказал о самочувствии после вакцинации от коронавируса
21:17 Армия
Видео
Армейские международные игры завершились шоу дронов и грандиозным салютом
20:30 Армия
Видео
Шойгу вручил команде РФ Кубок Армейских международных игр
Популярное
Популярное
Видео
Эксперт рассказал, по какой причине может взорваться кондиционер
Видео
Сокровищница под защитой рун: калининградский историк обнаружил следы Янтарной комнаты в бункере Отто Ляша
Онколог назвал причину 95% случаев рака
Видео
Редкие фотографии, рукописи и письма Довлатова показали в преддверии выставки, посвященной писателю
Доктор Мясников раскрыл связь между смартфонами и опухолью мозга
Астероид размером с высотный дом пролетит около Земли 1 сентября
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.