Собянин: массовая вакцинация от коронавируса в Москве планируется в конце 2020 года

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что массовая вакцинация от коронавируса в столице планируется в конце 2020 года.

По его словам, в это же время планируется наладить и массовое промышленное производство препарата «Спутник V» .

Собянин отметил, что партии вакцины, которые будут поступать в текущем году, в основном будут направлены на прививание граждан из групп риска - медиков, сотрудников образования, торговли, ЖКХ и правоохранительных органов.

Также мэр напомнил, что опасность коронавируса до конца еще не ушла, и по-прежнему необходимо соблюдать меры безопасности, так как впереди ожидает «сложный осенне-зимний период».

«Я думаю, что пройдем его значительно проще, чем прошлую весну, но, тем не менее, определенные сложности обязательно будут, надо быть к этому готовым», - сказал Собянин в эфире «Первого канала».

Градоначальник пожелал москвичам смотреть в будущее с оптимизмом и настраиваться на то, что столица побеждает и в итоге победит в ситуации с коронавирусом.