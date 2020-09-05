Террористы обстреляли два населенных пункта в Алеппо и Латакии

За прошедшие сутки в Сирийской Арабской Республике боевики провели два обстрела в провинциях Алеппо и Латакия. Об этом на брифинге сообщил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон, контр-адмирал Александр Гринкевич.

«Зафиксировано два обстрела населенных пунктов Урум-эс-Сугра в провинции Алеппо и Кинсибба в провинции Латакия со стороны позиций террористической организации «Джабхат ан-Нусра»*, - уточнил он.

В то же время, обстрелов со стороны незаконных вооруженных формирований, подконтрольных Турции, зарегистрировано не было.

Помимо этого, продолжено патрулирование подразделениями российской военной полиции в районе Мембидж провинции Алеппо из Аджами по двум маршрутам в направлении Авшария и Каракозак.

Также подразделениями российской военной полиции проведено патрулирование в провинциях Ракка, Хасеке, Дейр-эз-Зор по маршрутам Айн-Иса - Мабрук, Телль-Тамер - Мабрук, Хатла - Мазлум.

Силами армейской авиации проведено воздушное патрулирование по маршруту от аэродрома Камишлия до Эль-Хувейша и обратно.





*Запрещенная на территории России террористическая организация