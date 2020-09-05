Шойгу анонсировал нововведения на АрМИ в следующем году

Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что армейские международные игры в следующем году получат ряд новшеств, которые помогут усовершенствовать боевую подготовку.

«Сразу могу сказать, что планируется ряд нововведений, направленных на совершенствование подготовки личного состава, применение вооружения и военной техники», - сказал глава Минобороны.

Также Шойгу отметил, что возрастающий уровень подготовки всех участников состязаний подтверждает необходимость проведения такого масштабного военно-спортивного мероприятия

По словам министра, АрМИ-2020, несмотря на мнение скептиков, прошли более чем успешно.

Шойгу подчеркнул, что на протяжении Игр военнослужащие 32 стран продемонстрировали способность решать задачи в любых условиях обстановки, в том числе и при введении ограничительных мер, связанных с пандемией коронавируса.

«Армейские международные игры, по сути, единственные соревнования в мире, которые удалось провести в условиях пандемии», - акцентировал глава оборонного ведомства.

Помимо этого, Шойгу добавил, что по сравнению с 2015 годом количество команд на АрМИ увеличилось в три раза.