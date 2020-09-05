Шойгу рассказал о самочувствии после вакцинации от коронавируса

Министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что после вакцинации от коронавируса чувствует себя нормально.

«У меня не было ни повышения температуры, ни каких-то других побочных проявлений. Рекомендую всем пройти эту вакцинацию», - сказал глава Минобороны.

Также в эфире телеканала «Россия 1» Шойгу отметил, что прошел вакцинацию, чтобы на личном примере показать, что «это безопасно, что это эффективно и это намного упрощает жизнь».

Прививка министру обороны была сделана в пятницу, 4 сентября.

Незадолго до этого стало известно, что прививку от коронавируса сделал мэр Москвы Сергей Собянин, глава Минпромторга Денис Мантуров и лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский.