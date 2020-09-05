В Калининградской области наградили победителей и призеров международного конкурса «Морской десант»

В Калининградской области состоялась торжественная церемония награждения участников конкурса «Морской десант».

В течение полутора недель военнослужащие демонстрировали быстроту, силу и ловкость, а также меткость стрельбы из оружия и навыки вождения бронетранспортеров по пересеченной местности.

По итогам состязаний, первое место завоевала российская команда, на втором оказались военные из Таджикистана.

Все победители и призеры в различных номинациях получили медали, памятные дипломы и подарки.

Также на церемонии закрытия морские пехотинцы устроили для зрителей показательные выступления.

Помимо этого, для гостей мероприятия развернули выставку современных образцов вооружения и военной техники.