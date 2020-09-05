В Калининградской области наградили победителей и призеров международного конкурса «Морской десант»
Победителем соревнований стала команда из России, на втором оказались военнослужащие из Таджикистана.
© Видео: ТРК ВС РФ "ЗВЕЗДА" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
В Калининградской области состоялась торжественная церемония награждения участников конкурса «Морской десант».
В течение полутора недель военнослужащие демонстрировали быстроту, силу и ловкость, а также меткость стрельбы из оружия и навыки вождения бронетранспортеров по пересеченной местности.
По итогам состязаний, первое место завоевала российская команда, на втором оказались военные из Таджикистана.
Все победители и призеры в различных номинациях получили медали, памятные дипломы и подарки.
Также на церемонии закрытия морские пехотинцы устроили для зрителей показательные выступления.
Помимо этого, для гостей мероприятия развернули выставку современных образцов вооружения и военной техники.