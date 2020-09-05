Стивен Сигал встретился с Аксеновым в Крыму

Глава Республики Крым Серей Аксенов сообщил, что на территорию полуострова прибыл голливудский актер и мастер восточных единоборств Стивен Сигал. Совместную фотографию из рабочего кабинета он опубликовал на странице в Instagram.

«Рад приветствовать на крымской земле всемирно известного актера, музыканта, мастера боевых искусств и спецпредставителя МИД России по вопросам российско-американских гуманитарных отношений Стивена Сигала», - подписал публикацию Аксенов.

Напомним, что Сигал получил российское гражданство в 2016 году.

Ранее стало известно, что французский актер Жерар Депардье принял православие.