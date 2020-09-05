«Шаг к своей мечте»: Путин обратился к участникам фестиваля «Российская студенческая весна»

Всероссийский фестиваль «Российская студенческая весна – весна Победы» доказал свою востребованность и зарекомендовал себя как «авторитетная площадка для дружеского, заинтересованного общения студентов из разных регионов страны», заявил Владимир Путин.

«Участие в таких замечательных форумах помогает талантливым юношам и девушкам получить необходимые профессиональные знания и навыки, предоставляет им прекрасную возможность сделать еще один шаг к своей мечте», - говорится в приветственном слове главы государства на сайте Кремля.

По словам президента, нынешний фестиваль, приуроченный к 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне «приобщает молодежь к нашим богатым историческим, патриотическим и ратным традициям».

XXVIII Всероссийский фестиваль «Российская студенческая весна – весна Победы» пройдет в Ростове-на-Дону с 5 по 10 сентября.

Уточняется, что участие в нем примут более двух тысяч человек.