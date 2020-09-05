«Чрезвычайная ситуация»: на месте обрушения стены трехэтажного жилого дома в Самаре проведена комиссия
Обрушение несущей стены жилого дома в городе Самара признано чрезвычайной ситуацией, сообщил начальник ГУ МЧС России по Самарской области, генерал-майор Олег Бойко.
«Проведена комиссия по чрезвычайным ситуациям городского округа Самара. Принято решение признать ситуацию чрезвычайной. Эксперты приступят к работе после снятия угрозы обрушения части конструкции дома», - уточнил он.
Уточняется, что погибших и пострадавших в результате инцидента нет. Жильцы были эвакуированы.
Для обеспечения безопасности граждан по периметру на расстоянии 10 метров выставлено ограждение, а также ограничено движение по улице Галактионовской по нечетной стороне.
На данный момент на месте обрушения продолжает дежурить расчет спасателей городской службы.
Обрушение стены в трехэтажном жилом доме на улице Галактионовской произошло вечером 5 сентября.