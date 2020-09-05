В стране и мире «Чрезвычайная ситуация»: на месте обрушения стены трехэтажного жилого дома в Самаре проведена комиссия Светлана Головина На данный момент на месте обрушения продолжает дежурить расчет спасателей городской службы. © Видео: МЧС РФ © Фото: Вконтакте Обрушение несущей стены жилого дома в городе Самара признано чрезвычайной ситуацией, сообщил начальник ГУ МЧС России по Самарской области, генерал-майор Олег Бойко. «Проведена комиссия по чрезвычайным ситуациям городского округа Самара. Принято решение признать ситуацию чрезвычайной. Эксперты приступят к работе после снятия угрозы обрушения части конструкции дома», - уточнил он. Уточняется, что погибших и пострадавших в результате инцидента нет. Жильцы были эвакуированы. Для обеспечения безопасности граждан по периметру на расстоянии 10 метров выставлено ограждение, а также ограничено движение по улице Галактионовской по нечетной стороне. На данный момент на месте обрушения продолжает дежурить расчет спасателей городской службы. Обрушение стены в трехэтажном жилом доме на улице Галактионовской произошло вечером 5 сентября. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует