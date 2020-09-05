Названы вакансии в регионах России с зарплатой выше 100 тысяч рублей

В данный момент на российском рынке труда лидерами по числу вакансий с зарплатой выше 100 тысяч рублей являются не ожидаемые Москва и Санкт-Петербург, а другие регионы страны.

Так, на Чукотке зарплаты от 100 тысяч рублей предлагают в 22,3 процентов объявлений о вакансиях, в Якутии - в 20,7 процентов, в Магаданской области - 19,1 процентов, а в Москве лишь в 18,3 процентов вакансий соискатель может рассчитывать на такие суммы.

К примеру, 300 тысяч рублей может зарабатывать директор по маркетингу в Ульяновске или разработчик приложений на iOS в Москве. 200 тысяч предлагают главному инженеру в Ярославле, заместителю генерального директора в Иваново и разработчику приложения на Java в Санкт-Петербурге.

Около 150 тысяч в месяц может зарабатывать главный архитектор проекта в Московской области, инженер-эколог в угольном терминале на Чукотке, технолог сырного цеха в Твери и технолог переработки мяса во Владивостоке. Об этом пишет «Российская газета» со ссылкой на один из сервисов по поиску работы.