В Германии оценили потери при отказе от «Северного потока-2»

Европейские компании могут потерять миллиарды евро при отказе от достройки «Северного потока-2». Такую оценку дал глава Восточного комитета немецкой экономики Оливер Хермес.

Он считает, что потери не ограничатся миллиардами евро. По словам Хермеса, своих рабочих мест лишатся множество специалистов в Германии и других странах. Также сильно вырастут цены на газ. Об этом пишет tagesschau.de.

Ранее один из возможных преемников Ангелы Меркель на посту канцлера Германии, представитель Христианско-демократического союза Фридрих Мерц предложил ввести мораторий на строительство «Северного потока - 2», отложив его на два года. При этом, Ангела Меркель газопровод хочет достроить.