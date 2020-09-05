В Германии оценили потери при отказе от «Северного потока-2»
Остановка строительства может обернуться потерями в миллиарды евро.
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Европейские компании могут потерять миллиарды евро при отказе от достройки «Северного потока-2». Такую оценку дал глава Восточного комитета немецкой экономики Оливер Хермес.
Он считает, что потери не ограничатся миллиардами евро. По словам Хермеса, своих рабочих мест лишатся множество специалистов в Германии и других странах. Также сильно вырастут цены на газ. Об этом пишет tagesschau.de.
Ранее один из возможных преемников Ангелы Меркель на посту канцлера Германии, представитель Христианско-демократического союза Фридрих Мерц предложил ввести мораторий на строительство «Северного потока - 2», отложив его на два года. При этом, Ангела Меркель газопровод хочет достроить.