Путин: Москва достойно прошла через трудный период пандемии

Владимир Путин на торжественном мероприятии, посвященном празднованию 873-й годовщины основания Москвы, заявил, что город достойно прошел через трудный период пандемии коронавируса, и, кроме этого, многое сделала для поддержки других регионов.

Президент отметил, что на данный момент столица возвращается в привычное русло, несмотря на то, что праздник приходится проводить без традиционных массовых мероприятий.

«Сейчас она после испытаний эпидемии уверенно возвращает свой привычный – для Москвы привычный, для многих регионов необычный – мощный ритм жизни и ритм развития. Заработали все предприятия», - сказал Путин.

Также глава государства поблагодарил врачей и медработников, принявших участие в противодействии пандемии, а также тех, кто лично выезжал для помощи своим коллегам из регионов.