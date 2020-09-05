Команды Азербайджана и России разделили «Кубок моря» в финале схватки в Каспийском море

Экипаж малого артиллерийского корабля «Махачкала» боролся с командой Азербайджана за победу на конкурсе АрМИ-2020 «Кубок моря». В итоге первое место досталось обеим командам, так как они набрали по одинаковому количеству баллов.

Награды участникам вручил первый заместитель министра обороны России Руслан Цаликов. Церемония закрытия конкурса состоялась на военно-морской базе Пута в Баку.

Артиллерийский корабль «Махачкала» в первом же эпизоде соревнований побил свой же прошлогодний рекорд и выбился в лидеры. Но со своим соперником - командой Азербайджана - он шел с отрывом на дистанции всего в несколько десятков секунд. Скорость выполнения задачи на море зачастую зависит от выдержки. Большую часть времени морякам приходится просто ждать и вглядываться в даль, чтобы проложить правильно курс и не упустить.

Чему моряки по своей специфике научились: например, как спасти корабль или быстро встать на якорь, они показывают, когда стрельбу окончили. В третьем эпизоде команда из Азербайджана залатала пробоину в корабле немного быстрее команды России. После этого количество баллов уравнялось: у каждой команды их стало по 116. В прошлом году уже было точно так же, но потом Азербайджан вырвался в лидеры.

В новом эпизоде судьи внимательно следят за временем, которое отдается команде на то, чтобы правильно поставить на якорь корабль. А в этом эпизоде судьи и за временем следят, и за точностью выполнения постановки корабля. В последнем наши слегка уступают сопернику. Когда швартовые пойманы, их фиксируют на бочке. Обе команды - и России, и Азербайджана - показали прекрасные результаты и разделили первое место.

«Хочу сказать слова благодарности в адрес министерства обороны Азербайджана. На высоком уровне, качественно, и с блестящими результатами, они, конечно, отражают состояние боевой готовности наших вооруженных сил. И показали ее в мирной, состязательной борьбе на мирных водах Каспия», - отметил первый заместитель министра обороны РФ Руслан Цаликов.

Первый заместитель министра обороны России Руслан Цаликов на закрытие приехал лично. Он наградил наших моряков и отметил, что проигравших в этот раз нет - событие знаковое. Все-таки в АрМИ главное - это дружба.