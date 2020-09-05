Популярный и маневренный: американские СМИ назвали Су-30 одним из самых перспективных истребителей

Российский истребитель Су-30 является одним из самых популярных в мире самолетов среди своего класса за счет своих маневренных характеристик, пишет Military Watch.

Уточняется, что на данный момент продано свыше 550 истребителей, и заказы на него продолжают расти. Самолеты были приобретены странами Азии, Латинской Америки, Африки и СНГ.

Издание отмечает, что российский истребитель пользуется большой популярностью за рубежом за счет своей невысокой стоимости по сравнению с аналогами Соединенных Штатов.

Су-30 - двухместный многоцелевой истребитель, созданный на базе учебно-боевой модификации Су-27УБ путем глубокой модернизации. Благодаря появлению РЛС с активной антенной решеткой стало возможно передать истребителю часть функций самолета дальнего радиолокационного обнаружения при управлении группой.

Также самолет отличается более мощными двигателями и «легкостью» по сравнению с предшественником.