Порошенко сравнил санкции России против него со «знаком качества»
Персональные санкции против ряда украинских граждан были введены кабмином РФ 4 сентября.
© Фото: Petro Poroshenko, Globallookpress
Бывший президент Украины Петр Порошенко назвал введенные Россией в отношении него санкции «государственной наградой».
«Считаю, это как государственная награда. Это как знак качества», - написал политик на странице в Facebook.
Персональные санкции против ряда украинских граждан, в числе которых оказался и Порошенко, были введены правительством России 4 сентября.
Также под ограничительные экономические меры попали ещё 40 человек, среди которых член украинской партии «Голос» Святослава Вакарчука, экс-представитель Порошенко в Верховной раде Ирина Луценко и народный депутат Валентина Наливайченко.