В стране и мире Порошенко сравнил санкции России против него со «знаком качества» Светлана Головина Персональные санкции против ряда украинских граждан были введены кабмином РФ 4 сентября. © Фото: Petro Poroshenko, Globallookpress Бывший президент Украины Петр Порошенко назвал введенные Россией в отношении него санкции «государственной наградой». «Считаю, это как государственная награда. Это как знак качества», - написал политик на странице в Facebook. Персональные санкции против ряда украинских граждан, в числе которых оказался и Порошенко, были введены правительством России 4 сентября. Также под ограничительные экономические меры попали ещё 40 человек, среди которых член украинской партии «Голос» Святослава Вакарчука, экс-представитель Порошенко в Верховной раде Ирина Луценко и народный депутат Валентина Наливайченко. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует